Une ancienne star de NBA arrive à Everton

Racheté par la famille Friedkin, au nez et à la barbe de John Textor, Everton enregistre l’arrivée d’une personnalité connue dans le monde du sport. L’ancien joueur de NBA Jason Kidd a en effet rejoint le groupe des propriétaires des Toffees. La nouvelle a été annoncée par le club anglais sur son site officiel.

«Le club de football d’Everton est ravi d’annoncer l’arrivée d’un nouveau membre au sein de son groupe de propriétaires. Jason Kidd, l’entraîneur en chef des Dallas Mavericks de la NBA, a rejoint Roundhouse Capital Holdings, qui fait partie du Friedkin Group. Kidd, 10 fois All-Star de la NBA, est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. En tant que joueur, il a remporté le championnat NBA 2011 avec les Dallas Mavericks et a été deux fois médaillé d’or olympique avec l’équipe nationale américaine en 2000 et 2008. En tant qu’entraîneur principal, il a travaillé pour les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks avant de rejoindre les Mavericks en 2021 et de les mener au championnat de la conférence Ouest en 2024».