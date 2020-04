Mercato : l'OL va commencer un plan de plusieurs années

Les interviews de Jean-Michel Aulas sont très souvent attendues. Présent dans une émission d'OL TV vendredi soir, le président du club rhodanien a abordé énormément de sujets, de la fin de saison de Ligue 1 à la prolongation de Memphis Depay, en passant par le mercato. Et justement, concernant le marché des transferts, l'homme fort de l'Olympique Lyonnais a fait un petit point en évoquant les années à venir.

«C'est du ressort de Juni qui va définir avec les instances de décision de l'Olympique Lyonnais le cadre de recrutement pour les années qui viennent. Pour le moment, on gère la fin de saison. On a bâti un certain nombre de réflexions qui vont permettre de relancer la mécanique. C'est l'année 1 du plan Juninho. Là, on va partir sur un plan de plusieurs années et qui va nécessiter le recrutement de joueurs qui peuvent avoir encore plus de caractère que ceux que nous avons», a lâché JMA. Les dirigeants lyonnais ne devraient donc pas rester les bras croisés cet été.