Liverpool : Joël Matip absent 3 semaines !

Les jours se suivent et se ressemblent du côté de Liverpool. Déjà privés de Virgil Van Dijk (ligaments croisés du genou droit) et de Joe Gomez (tendon du genou gauche), les Reds vont aussi devoir se passer des services d’un énième élément défensif. Sorti sur blessure (adducteurs) dimanche lors du match nul concédé face à West Bromwich (1-1), Joël Matip sera éloigné des terrains durant près de trois semaines.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Jürgen Klopp en conférence de presse après le nouveau match nul des siens face à Newcastle ce mercredi soir. «Les choses normales avec ce genre de blessures, il sera absent pendant environ trois semaines», a ainsi confié le tacticien des Reds à propos de son défenseur international camerounais. Un énième gros coup dur pour le club de la Mersey.

Jürgen Klopp anticipates Joel Matip will be out of action for around three weeks.