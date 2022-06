Juventus : première offre de l'Inter pour Paulo Dybala

Clap de fin pour Paulo Dybala à la Juventus. Arrivée en 2015 chez les Bianconeri, l'attaquant argentin arrive en fin de contrat à la fin du mois et va partir pour relever un nouveau défi. Depuis plusieurs semaines, l'Inter s'est positionné pour recruter le joueur de 28 ans qui sort d'une belle saison avec la Vieille Dame (15 buts et 6 assists en 39 matches TCC). Mais cette fois-ci, le club lombard est passé à la vitesse supérieure.

Comme l'explique Sky Sport Italia ce mercredi, une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre l'agent du joueur, Jorge Antun, et la direction milanaise. Les discussions se sont bien passées et l'Inter a fait une offre officielle à Paulo Dybala : un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 6 millions d'euros, sans compter les bonus. Le clan de la Joya espère un peu plus mais les positions ne sont pas si éloignées que cela. Affaire à suivre...