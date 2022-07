Manchester City : Julian Alvarez officialisé !

Julian Alvarez, dont le transfert avait été annoncé le 31 janvier dernier en fin de mercato hivernal, est officiellement Citizen ! Le jeune attaquant de 22 ans rejoint Manchester City en provenance de River Plate, et s'engage avec le club anglais pour une durée de cinq ans et demi.

La suite après cette publicité

Éliminé de Copa Libertadores il y a quelques jours, l'avant-centre aux 53 buts et 31 passes décisives en 120 matchs avec Los Millionarios est considéré comme le futur de l'Albiceleste. « Je suis incroyablement heureux et je me sens prêt à jouer pour City », a-t-il déclaré avant d'ajouter : « c'est, sans aucun doute, l'une des plus grandes équipes du football mondial. Il suffit de voir ce que cette équipe a gagné au cours de la dernière décennie pour comprendre la qualité de la formation. »