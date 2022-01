Manchester City s'offre la pépite Julián Álvarez !

La suite après cette publicité

C'est officiel ! Les Citizens viennent de mettre la main sur Julián Álvarez ! L'attaquant argentin âgé de 21 ans et surnommé «l’Araignée», en référence à un ballon qui lui colle au pied, quitte donc River Plate. Actuel leader de Premier League, Manchester City s'offre donc un talent brut, annoncé comme le digne successeur de Kun Aguero. Pour ce faire, le club mancunien n'a par ailleurs pas dépensé une fortune, du moins au vu des prix actuels du marché, puisque Julian Alvarez ne leur a coûté "que" 21 millions d'euros. À noter tout de même que le natif de Calchin retourne immédiatement en prêt avec le Millonario, et ce jusqu'en juin 2022 (il sera même possiblement prolongé jusqu'en décembre pour disputer la Copa Libertadores avec River).

«Manchester City a finalisé la signature de Julian Alvarez de River Plate. L'attaquant de 22 ans, qui a déjà cinq sélections internationales avec l'Argentine, a paraphé un contrat de cinq ans et demi», précise ainsi le communiqué du club pour officialiser la transaction. Champion de la Liga Profesional (D1 Argentine) en décembre dernier, l'attaquant albiceleste (5 sélections), représenté par Fernando Hidalgo, a en effet largement contribué au sacre final de River Plate. Meilleur buteur du championnat argentin avec 18 buts en 25 matches, le numéro 9 de River Plate s'est par ailleurs distingué en offrant à ses coéquipiers la bagatelle de neuf passes décisives. Indispensable au système de jeu proposé par Marcelo Gallardo, Julián Álvarez est aujourd'hui considéré comme le futur crack du football mondial. De plus en plus décisif au fil des saisons, la pépite de River s'est ainsi offert une année 2021 tout simplement exceptionnelle.

L'Europe va découvrir Julián Álvarez !

Symbole de son éclosion, l'avant-centre de River est le joueur latino-américain de moins de 23 ans qui compte le plus de passes décisives (18), le plus de passes clés (devant Phil Foden, Charles De Ketelaere ou encore Jadon Sancho) et le plus de grandes occasions créées de toute l’année 2021. Auteur de 26 buts, dont un doublé contre Boca dans le Superclásico et le premier triplé de sa carrière contre San Lorenzo, sur l'année civile passée, le numéro 9 de River va ainsi venir renforcer une ligne d'attaque mancunienne déjà effrayante (Foden, Grealish, Sterling, Jesus...). Auréolé d'un titre lors du tournoi préolympique disputé en Colombie (où il inscrit 3 buts), Álvarez commence également à se faire une place dans la sélection dirigée par Lionel Scaloni.

Vainqueur de la Copa América 2021 aux côtés de la Pulga où il a fait une seule apparition lors du dernier match de poules contre la Bolivie, «l’Araignée» a ensuite disputé 3 matches (Paraguay, Brésil, Uruguay) comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Devenu l'attaquant de River le plus prolifique sur une année civile sous les ordres de Marcelo Gallardo, devançant des noms tels que Lucas Alario, Ignacio Scocco ou encore Rafael Santos Borré, aujourd'hui du côté de l'Eintracht Francfort, Julián Álvarez a par ailleurs été désigné comme le meilleur joueur d’Amérique en 2021, juste devant un certain Gabigol, annoncé dans le viseur de Newcastle. Deux hommes qui pourraient donc prochainement se retrouver sur les terrains de Premier League.