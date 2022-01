Qui est Julián Álvarez, la pépite de River annoncée à Manchester City ?

La suite après cette publicité

Né le 31 janvier 2000 à Calchin, village de 3 200 habitants situé à une centaine de kilomètres de la capitale Córdoba, Julián Álvarez a parcouru du chemin pour, aujourd'hui, enflammer ce mercato hivernal. Et pour cause, celui que l'on surnomme «l’Araignée», en référence à un ballon qui lui colle au pied, est tout proche de s'engager avec Manchester City, actuel leader de Premier League qui serait donc sur le point d'arracher ce talent brut avec une offre d'environ 20 millions d'euros - montant de la clause libératoire - assortie d'un prêt jusqu'en juin 2022 (il sera même possiblement prolongé jusqu'en décembre). Champion de la Liga Profesional (D1 Argentine) en décembre dernier, l'attaquant albiceleste (5 sélections), représenté par Fernando Hidalgo, a en effet largement contribué au sacre final de River Plate. Meilleur buteur du championnat argentin avec 18 buts en 25 matches, le numéro 9 du Millonario s'est par ailleurs distingué en offrant à ses coéquipiers la bagatelle de neuf passes décisives.

Symbole de son éclosion, l'avant-centre de River est le joueur latino-américain de moins de 23 ans qui compte le plus de passes décisives (18), le plus de passes clés (devant Phil Foden, Charles De Ketelaere ou encore Jadon Sancho) et le plus de grandes occasions créées de toute l’année 2021. Auteur de 26 buts, dont un doublé contre Boca dans le Superclásico et le premier triplé de sa carrière contre San Lorenzo, sur l'année civile passée, le crack de River s'apprête ainsi à rejoindre l'un des championnats les plus bankables de la planète football. Retour sur l'histoire de celui qui est, aujourd'hui, considéré comme le meilleur footballeur en Amérique du Sud. Après une enfance passée dans les rues de Calchin et avant de briller sous les couleurs de River Plate, Julián Álvarez a, en effet, multiplié les essais.

Un essai au Real Madrid !

À l’âge de 11 ans, celui qui fêtera son 22ème anniversaire à la fin du mois fait alors ses premiers pas dans le football avec le Club Atlético local. Dès ses débuts, la Araña ne laisse d'ailleurs pas insensible. Contacté par Piero Foglia, détecteur de talent et directeur sportif de l’Atalaya, autre club de Córdoba, le jeune Argentin s'envole alors pour l'Europe et Madrid afin de réaliser des tests avec les Merengues. «En raison d’une relation que j’avais avec un directeur sportif du Real Madrid, j’ai osé l’emmener là-bas. Et il a vraiment été à la hauteur. Je pense que si les mêmes règles que celles qui ont permis à Messi de signer à Barcelone avaient été en vigueur, Julián aurait signé au Real Madrid», déclarait récemment Foglia lors d’un entretien avec Cómo te va (AM 550).

«Cette histoire du Real Madrid est un peu folle. Je jouais encore à Calchín. Je me souviens que je suis arrivé et que le même jour, ils m’ont donné le numéro 10 et m’ont fait jouer dans un match amical : nous avons gagné et j’ai marqué plusieurs buts. Puis j’ai participé à un tournoi et nous avons été champions», racontait, à ce titre, le principal intéressé dans un entretien accordé à Olé. Malgré des prestations brillantes et rapidement considéré comme un phénomène, Julián Álvarez fait, en effet, face à la politique du Real qui ne signait que des joueurs âgés de 13 ans. En Argentine, ses parents étant dans l'incapacité de déménager à Madrid pour attendre l'âge légal permettant à leur fils d'être inscrit dans la formation madrilène, Álvarez est alors contraint de faire son retour à Calchín, non sans oublier de profiter de l'occasion pour aller voir son idole Lionel Messi s'imposer, au Bernabéu, face au Real (2-0) le 27 avril 2011.

De retour au pays, la pépite argentine retrouve son club de l'Atlético mais continue malgré tout d'effectuer des essais, notamment avec Boca Juniors avant d'en réaliser un décisif avec River Plate, fin 2015. Supporter du Millonario, le crack décide alors de rester et connaît une ascension fulgurante. Au-dessus du lot, il rejoint ainsi rapidement la réserve de River, alors dirigé par Luigi Villalba. Dans la foulée, Marcelo Gallardo, entraîneur de l'équipe première, n'hésite pas à lui donner sa chance et le gamin lui rend bien. Peu avant ses 18 ans, Álvarez signe alors son premier contrat professionnel et fait ses débuts officiels contre Aldosivi le 27 octobre de la même année. Convoqué pour disputer la première Copa Libertadores de sa toute jeune carrière, l'Araignée se montre même décisive pour aider ses coéquipiers à soulever le trophée aux dépens du grand rival de Boca. Des débuts rêvés, un retour au village natal habillé du costume de héros et Julián Álvarez poursuit sur sa lancée.

Une année 2021 époustouflante !

De plus en plus indispensable au système de jeu de Gallardo, la pépite de River monte progressivement en puissance. 3 buts et 3 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues lors de l'année 2019 où il est par ailleurs appelé avec l’équipe nationale des moins de 20 ans avec qui il termine à la deuxième position lors du Sudamericano, et participe à la Coupe du monde U20 où l’Albiceleste est éliminée en huitième de finale. 9 buts et 6 passes décisives en 32 matches la saison suivante et une importance qui ne cesse d'augmenter en sélection. Auréolé d'un titre lors du tournoi préolympique disputé en Colombie (où il inscrit 3 buts), Álvarez tape alors dans l'œil d'un certain Lionel Scaloni qui décide de lui donner sa chance avec l'équipe A pour disputer 3 matches (Paraguay, Brésil, Uruguay) comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Et ce après avoir remporté, aux côté de la Pulga, la Copa América 2021 où il fait une seule apparition lors du dernier match de poules contre la Bolivie.

Etincelant en 2021, il est notamment devenu l'attaquant de River le plus prolifique sur une année civile sous les ordres de Marcelo Gallardo. Devançant des noms tels que Lucas Alario, Ignacio Scocco ou encore Rafael Santos Borré, aujourd'hui du côté de l'Eintracht Francfort, Julián Álvarez a par ailleurs été désigné comme le meilleur joueur d’Amérique en 2021, juste devant un certain Gabigol, annoncé dans le viseur de Newcastle. Deux hommes qui pourraient donc prochainement se retrouver sur les terrains de Premier League. Sous contrat jusqu'en décembre prochain, Álvarez assurait, en tout cas, récemment que «s'il y avait une offre et une bonne opportunité pour faire le saut, nous regarderons, puis prendrons la décision». Un message a priori bien reçu par Manchester City, fortement pressenti pour rafler la mise. Une chose est sûre, l'Araignée est promise à un avenir radieux et pourrait donc, prochainement, enflammer de son génie les travées de l'Etihad Stadium.