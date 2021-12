Gabigol dans le viseur de Newcastle

19e de Premier League et récemment passé sous pavillon saoudien, Newcastle va être actif lors du mercato hivernal. Les Magpies multiplient les pistes pour se renforcer et ce mercredi, c’est au tour de Gabigol (25 ans) d’être annoncé dans le viseur du club anglais, d'après les informations de The Mirror.

L’ancien attaquant de l’Inter Milan évolue aujourd’hui à Flamengo avec qui il a inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives cette saison. Le club brésilien serait ouvert à un prêt de six mois, accompagné d’une option d’achat d’environ 20 M€. Le joueur de son côté ne serait pas très emballé à l’idée de rejoindre Newcastle et préférerait rester à Flamengo, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024.