PSG : la réaction virale de Désiré Doué après son incroyable finale

Auteur d’une finale de Ligue des Champions homérique hier soir face à l’Inter Milan, conclue par un doublé et une passe décisive, Désiré Doué est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Ce dimanche, l’international français a pris la parole sur ses réseaux sociaux, et sa publication cumule déjà plus de 220 000 j’aime en à peine 15 minutes.

«Dans la légende. Une joie indescriptible de remporter la première Ligue des Champions avec ce club exceptionnel. Nous avons écrit l’histoire : merci à tous pour votre soutien durant la saison», a-t-il écrit, signé de sa marque de fabrique : «what a feeling (quelle sensation)».