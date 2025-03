EdF : Didier Deschamps monte au créneau pour Adrien Rabiot

Le sujet Adrien Rabiot est sur toutes les lèvres depuis dimanche soir et les banderoles insultantes à son égard et à celle de sa famille lors de PSG-OM. Ses partenaires en équipe de France le soutiennent à l’image de Jules Koundé hier et Kylian Mbappé ce mercredi. Juste après le capitaine des Bleus, c’est Didier Deschamps qui a pris la parole pour monter au créneau et défendre son milieu de terrain.

«J’ai discuté assez longuement avec lui. Ce qu’il s’est passé est inadmissible, interpelle le sélectionneur en conférence de presse à la veille de Croatie-France. Il est touché mais il va bien. C’est important pour lui d’être sur le terrain avec nous» a-t-il concédé. La trêve internationale arrive sans doute au bon moment pour le Marseillais.