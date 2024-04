Real Madrid : les conseils de Mesut Özil à Arda Güler

La première saison d’Arda Güler se termine doucement sous le sceau de la déception. Son arrivée avait nourri de très gros espoirs, tant au Real Madrid que chez le jeune Turc (19 ans) mais les blessures puis la concurrence dans une saison déjà très avancée ont eu raison de lui pour le moment. Même revenu en forme, le milieu offensif doit se contenter de miettes (7 matchs toutes compétitions confondues, soit 98 minutes, pour 1 but) laissées par Carlo Ancelotti. L’ancien du Fenerbahçe, recruté 20 M€, commence à s’impatienter alors qu’un départ en prêt la saison prochaine commence à faire son chemin.

Lui aussi passé par le Real Madrid entre 2010 et 2013, Mesut Özil (35 ans) connait bien Güler pour l’avoir côtoyé au sein de son ex équipe d’Istanbul. Dans un entretien à Marca, l’ancien meneur de jeu allemand d’origine turque lui dit de se réfugier dans le travail. «Il était comme mon petit frère quand nous jouions tous les deux pour Fenerbahçe. Tout le monde connaît son talent, donc je ne veux pas trop le féliciter et lui mettre plus de pression. Sa situation n’est pas très simple à gérer, surtout quand tous les espoirs d’un pays aussi fascinant que la Turquie reposent sur lui. Il doit être patient. Son heure viendra sûrement. Il est encore très jeune. Vous pouvez apprendre beaucoup à chaque séance d’entraînement et il a devant lui des joueurs de classe mondiale. Patience.»