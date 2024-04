Real Madrid : ça se complique sérieusement pour Arda Güler

Arrivé contre 28 millions d’euros, bonus compris, en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler (19 ans) avait fait sensation lors de son arrivée au Real Madrid. Les supporters madrilènes voyaient déjà un nouveau duel d’avenir entre lui et le Barcelonais Lamine Yamal (16 ans), sauf que la saison ne s’est pas passée comme prévu pour le jeune milieu de terrain turc. Privé de temps de jeu, il est le troisième joueur de l’effectif avec le moins de minutes jouées (98), derrière David Alaba (50) et Thibaut Courtois (0), deux blessés de longue date.

Une situation inquiétante, d’autant plus que le joueur n’a plus joué depuis trois rencontres. Malgré son temps de jeu très faible, il a réussi à inscrire son premier but contre le Celta de Vigo et était proche d’inscrire un superbe lob contre Osasuna. Cependant, comme l’explique AS, Carlo Ancelotti ne compte pas sur lui pour le moment. Sa jeune expérience et son physique, qui a encore besoin d’être développé, ne conviennent pas à l’entraîneur merengue, désireux de faire davantage confiance aux vétérans du milieu de terrain.

le clan d’Arda Güler met la pression

Le média ibérique ajoute qu’il ne devrait pas jouer en fin de saison en raison des échéances importantes à venir avec la Ligue des Champions et le Clasico à venir, où la première place sera compromise en cas de victoire du Barça. Il pourrait seulement voir ses chances augmenter lors des derniers matches de Liga à venir. Alors que Carlo Ancelotti estime donc qu’il est loin d’avoir le niveau du reste de l’équipe, la possibilité d’un prêt restait une option probable pour Arda Güler cet été.

Pourtant, le clan du joueur ne l’entend pas de cette oreille. Si certains médias espagnols ont expliqué que le joueur voulait partir, AS ajoute que l’entourage du joueur nie des conversations autour de son avenir et espère qu’il s’imposera rapidement au Real Madrid et pas ailleurs. Un moyen de pression pour pousser le Real Madrid à le faire jouer ? Quoi qu’il en soit, le joueur devrait recevoir quelques offres de prêts cet été et Florentino Pérez devra être convaincu de le conserver, lui qui est sous contrat jusqu’en 2029.