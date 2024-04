Real Madrid : Carlo Ancelotti veut mettre 3 joueurs à la porte

L’été va être animé à Madrid. Tout le monde est prêt pour accueillir Kylian Mbappé, et une présentation galactique au Santiago-Bernabéu attend déjà le Français, qui va provoquer un raz-de-marée médiatique colossal de l’autre côté des Pyrénées. Et il ne sera pas seul, puisqu’Endrick posera lui aussi ses valises à Madrid, et tout indique qu’il aura déjà une place dans l’équipe de Carlo Ancelotti.

Dans le même temps, il y aura aussi des départs. L’effectif de l’Italien n’est pas spécialement énorme quantitativement parlant, mais ce dernier est assez peu friand des rotations et a l’habitude de s’appuyer sur un noyau dur de 15/16 hommes. Comme l’indique le média Relevo, il y a trois membres de l’effectif qui sont déjà priés de se trouver un nouveau point de chute en vue du prochain mercato.

De belles affaires

Le premier n’est autre que Dani Ceballos. Le milieu de terrain a beau avoir prolongé il y a moins d’un an, il n’est pas dans les plans de l’Italien, qui ne l’a fait jouer que 227 minutes en Liga cette saison, réparties en 14 apparitions. Il n’a plus foulé les pelouses depuis début mars et ce match face au Celta, mais l’Andalou devrait tout de même avoir bon nombre de prétendants. Cas de figure similaire pour Fran Garcia. Revenu à Madrid l’été dernier après avoir brillé au Rayo Vallecano, le latéral gauche espagnol ne joue pas et Ferland Mendy lui est largement préféré.

Enfin, vient le cas Arda Güler. Comme révélé par les médias locaux ce week-end, le jeune milieu turc veut partir, lui qui n’a pas joué depuis un mois. Ancelotti estime qu’il est loin d’avoir le niveau du reste de l’équipe, et tout indique qu’un prêt est l’option la plus probable pour lui cet été. Avis aux clubs intéressés, il y aura quelques joueurs intéressants à récupérer à Madrid cet été.