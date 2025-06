Chancel Mbemba n’en veut pas à l’OM

En marge d’un match disputé par la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba est revenu sur son année plus que chaotique. Mis à l’écart depuis près d’un an par l’Olympique de Marseille, le défenseur de 30 ans ne s’est toutefois pas montré amer. «Mon contrat se termine le 30 (juin). Quand ce sera terminé, je dirai merci à Marseille et à tous les supporters de l’OM. J’ai mouillé mon maillot. Dieu m’a permis de rentrer dans l’histoire du club. J’ai fait deux saisons merveilleuses (avant la troisième). Je n’ai pas triché», a tout d’abord lancé Mbemba.

La suite après cette publicité

Le natif de Kinshasa a ensuite répété qu’il «souhaite de bonnes choses à tous (ses) collègues, à tout le club», avec lequel il a disputé 85 matches. «Mon histoire s’arrête le 30, mais j’espère que des meilleurs défenseurs que moi vont venir à Marseille et le plus important, ça reste : allez l’OM !» a par ailleurs ajouté Mbemba avant de conclure sur sa mise à l’écart. «C’est la vie… La vie est comme ça. Je suis resté calme, professionnel. J’ai respecté le club et mon contrat. Dieu m’a permis la santé. Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100 %. Personne n’a cru en moi. Le coach et tout le peuple congolais, eux, oui. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L’aventure va continuer». Reste désormais à connaître l’identité de son futur club.