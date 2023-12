EdF : Mathys Tel veut jouer les Jeux Olympiques ou l’Euro l’été prochain

Mathys Tel crève l’écran depuis le début de saison. Le buteur de 18 ans a été brillant sous les couleurs du Bayern Munich avec 6 buts en 18 rencontres sous la tunique bavaroise. Remplaçant de luxe sous la houlette de Thomas Tuchel, l’ancien du Stade Rennais a pris une autre dimension et son potentiel a de quoi lui garantir un avenir plus que prometteur. Et alors qu’il est déjà dans les plans de Thierry Henry avec l’équipe de France espoirs, le natif de Sarcelles peut clairement aspirer à mieux dans les prochains mois.

Interrogé à ce sujet par Canal+, Mathys Tel a confessé qu’il rêvait de disputer les JO ou l’Euro 2024 cet été : «Les Jeux Olympiques ? Ils se déroulent à Paris, la ville où j’ai grandi. Si je parviens à y être, ça serait franchement quelque chose de magnifique pour moi. Représenter mon pays, c’est toujours quelque chose que j’admire. C’est une étape que je devrais franchir. L’Euro en Allemagne, oui, bien sûr, j’ai l’équipe de France A dans ma tête. Cela passera par de grandes performances avec les Espoirs et le Bayern Munich.»