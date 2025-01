PL : Bryan Mbeumo dévoile les recettes de son succès

La recette du succès ? Dans un entretien au journal L’Equipe, l’attaquant de Brentford, Bryan Mbeumo, attribue sa très bonne première moitié de saison à la qualité de son travail personnel et à ses activités extrasportives. Il est également revenu notamment sur ses progrès en finition, illustrés par son but face à Chelsea (défaite 1-2, le 15 décembre) : « Pendant un match de pré-saison, j’avais raté une occasion similaire. Après les entraînements, j’ai travaillé avec un adjoint pour répéter ce geste de finition. À force de répétitions, c’est devenu naturel, et cela a payé contre Chelsea ».

Mbeumo ne néglige pas non plus les aspects hors du terrain. « Le terrain représente 90 % de la réussite, mais j’essaie de maximiser les à-côtés », explique-t-il. Le joueur collabore ainsi avec des spécialistes variés : un chef pour optimiser sa nutrition, un kiné et un expert en posture pour la récupération, un préparateur mental et même un analyste vidéo qui lui envoie des décryptages détaillés.