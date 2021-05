OM : Frank McCourt de retour en France !

Après avoir passé quelques jours à Marseille en mars dernier, Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, est de retour en ville. RMC Sport annonce aujourd’hui que l’homme d’affaires américain est même déjà à Metz pour assister ce soir, 21h, à la dernière rencontre de championnat de la saison.

La suite après cette publicité

Frank McCourt devrait d’ailleurs rester dans l’Hexagone quelques jours en plus pour préparer le mercato et la saison suivante avec le staff et notamment Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Le propriétaire avait promis qu'il reviendrait plus souvent pour s'occuper mieux du club la dernière fois qu'il était venu à Marseille. Promesse tenue, reste désormais à savoir s'il parviendra à boucler le transfert de Gerson à cette occasion.