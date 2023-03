Benfica - Bruges : les compositions sont tombées

C’est mardi, c’est soirée de Ligue des Champions et cela tombe bien, les huitièmes de finale retour débutent. Après une victoire 2-0 lors du match aller, Benfica reçoit le Club Bruges pour la seconde manche. A domicile, les Aguias s’articulent en 4-2-3-1 avec Odysseas Vlachodimos comme dernier rempart derrière Alexander Bah, António Silva, Nicolas Otamendi et Alex Grimaldo. Le double pivot est constitué de Chiquinho et Florentino Luis. Seul en pointe, Gonçalo Ramos est soutenu par Fredrik Aursnes, João Mário et Rafa Silva.

De leur côté, les Gazelles s’articulent en 3-5-2 avec Simon Mignolet qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Clinton Mata, Brandon Mechele et Abakar Sylla constituent la défense. Tajon Buchanan et Bjorn Meijer prennent les rôles de pistons. Casper Nielsen, Kamal Sowah et Hans Vanaken se retrouvent dans l’entrejeu avec Roman Yaremchuk et Noa Lang qui sont associés en attaque.

Les compostions

Benfica : Vlachodimos - Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo - Chiquinho, Florentino - Aursnes, João Mário, Rafa Silva - Gonçalo Ramos

Club Bruges : Mignolet - Mata, Mechele, Sylla - Buchanan, Sowah, Nielsen, Vanaken, Meijer - Yaremchuk, Lang

