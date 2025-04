Real Madrid : le malaise enfle autour de David Alaba

L’aventure de David Alaba au Real Madrid est loin d’être un long fleuve tranquille. Victime d’une rupture du ligament croisé et éloigné des terrains pendant de nombreux mois (381 jours d’absence entre décembre 2023 et janvier 2025), l’international autrichien (106 sélections, 15 buts) a finalement fait son retour à la compétition en janvier dernier. Une nouvelle fois sur la touche début février - la faute à une déchirure des adducteurs - l’ancien joueur du Bayern Munich totalise, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 12 petites apparitions depuis le début de la saison.

S’il n’a pas pu jouer un match complet, le natif de Vienne a malgré tout soulagé la défense du Real Madrid lors des deux dernières rencontres. Décimée, l’arrière-garde des Merengues a, en effet, pu compter sur les services du joueur de 32 ans face à Valence, en Liga, puis contre Arsenal, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Deux expériences finalement peu concluantes puisque la Casa Blanca a subi deux défaites et Alaba, titularisé dans un rôle de latéral gauche, n’a lui clairement pas rassuré…

Alaba, un départ inévitable ?

Des performances décevantes qui relancent totalement son avenir alors que son contrat court lui jusqu’en juin 2026. Dans son édition du jour, le quotidien AS affirme ainsi que le futur de l’Autrichien dans la capitale espagnole est loin d’être assuré. «Il serait très étrange que Madrid décide de renouveler à la fois Alaba et Rüdiger (lui aussi sous contrat jusqu’en juin 2026), compte tenu de l’émergence d’Asencio et de l’intérêt de signer Huijsen», précise notamment le média ibérique.

Pour ne rien arranger à sa situation, David Alaba devra également composer, dans les mois à venir, avec le retour à la compétition d’un certain Éder Militão. Actuellement blessé, le Brésilien de 27 ans conserve, malgré tout, la pleine confiance de son entraîneur et son retour devrait mettre un peu plus la pression sur le numéro 4 des Merengues. Vous l’aurez compris, entre un niveau de jeu discutable, un état de forme toujours questionnant, une situation contractuelle urgente et une concurrence à gérer, David Alaba a du souci à se faire…