Corinthians : l’opération Memphis Depay menacée par un énorme scandale

La nouvelle en a surpris plus d’un. À 30 ans et après avoir réalisé toute sa carrière en Europe (PSV, Manchester United, Olympique lyonnais, FC Barcelone, Atlético de Madrid), Memphis Depay a choisi de traverser l’Atlantique. Libre de tout contrat, l’attaquant néerlandais semblait être l’une des bonnes pioches du mercato estival 2024 européen, mais c’est finalement aux Corinthians qu’il va rebondir. Une opération qui fait pas mal jaser. Sur le plan sportif, les fans du Timão et le championnat brésilien se réjouissent forcément de l’arrivée d’une telle star internationale.

Dix-septième du classement, le club pauliste voit d’un très bon œil le recrutement d’un élément capable de venir prêter main-forte à la troisième moins bonne attaque du Brasileirão. En revanche, ce départ sur le continent américain ne suscite pas le même emballement aux Pays-Bas. Son sélectionneur national, Ronald Koeman, a clairement fait comprendre que Depay s’était auto-exclu des Oranjes en décidant de quitter le Vieux continent. «Je ne ferai aucun commentaire sur le choix de Memphis Depay de jouer au Brésil. Je n’ai pas envie que tout le pays me tombe dessus à nouveau», a-t-il déclaré, en faisant référence à son commentaire très acide sur le choix de Steven Bergwijn de rallier l’Arabie saoudite.

Le sponsor du Timão face à la justice

Mais tout ceci n’est rien comparé au possible scandale auquel cette opération pourrait être rattachée. En effet, Terra nous apprend que ce transfert entrerait dans le cadre du scandale Esportes da Sorte, nom du sponsor actuel des Corinthians qui fait l’objet d’une enquête pour délits financiers et blanchiment d’argent. Une enquête dans laquelle le précédent sponsor du Timão, Vai de Bet, a vu son contrat avec le club brésilien être rompu en raison de soupçons de transferts irréguliers vers des « oranges », qui sont des personnes qui fournissent leurs données personnelles pour dissimuler des actifs à des tiers, afin de les soustraire à l’inspection fédérale. En clair, les déboires judiciaires auxquels fait face le principal sponsor des Corinthians pourraient fortement impacter le montage financier de l’opération Depay, dont le coût total est estimé à 11 M€ (contrat jusqu’en 2026, primes, etc…).

En effet, le média local indique qu’une bonne partie de ces 11 M€ est bien évidemment financée via le sponsor (9 M€ environ, ndlr). Or, si la justice décide de punir le sponsor du club, ce serait une très mauvaise nouvelle pour un club qui avait déjà été « planté » de la même manière dans le dossier Paulinho (qui vient de prendre sa retraite). Un joueur pour lequel la formation avait dû tout assumer financièrement, faisant exploser sa dette. À l’heure où le thème du fair-play financier fait débat au Brésil, le pari est donc très risqué pour l’ancien club de Gabriel Moscardo qui mise sur la relaxe judiciaire d’Esporte da Sorte qui a, de son côté, assuré aux Corinthians que l’investissement consenti dans le dossier Depay sera bel et bien financé.