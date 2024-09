Memphis Depay va bien rejoindre le Brésil !

C’est la dure loi des joueurs libres. Alors que plusieurs joueurs arrivent à trouver chaussure à leur pied rapidement, d’autres joueurs ne parviennent pas à rebondir immédiatement. Cet été, Memphis Depay a fait partie de la deuxième catégorie. Fort d’une riche expérience sur le sol européen, l’attaquant néerlandais sortait d’une expérience contrastée avec l’Atlético de Madrid. Auteur de neuf buts et deux passes décisives l’an dernier, le transfuge de l’OL n’a finalement pas été prolongé par les Colchoneros.

Dès lors, personne ne s’est rué sur le Batave. Pour autant, son nom a été associé à l’OGC Nice, à l’AS Monaco, au Rayo Vallecano et au Séville FC. Mais les émoluments du joueur et sa propension à prendre beaucoup de place dans le vestiaire ont refroidi bien des ardeurs. Le natif de Moordrecht, fin connaisseur du football français, avec ses 178 matches pour 76 buts et 55 passes décisives, sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, a vu la fin de mercato lui passer sous le nez et les clubs concernés faire d’autres choix offensifs. Ainsi, Memphis a dû ouvrir la porte à des destinations plus exotiques.

Memphis Depay va s’envoler pour le Brésil

Parmi ces clubs plus atypiques, Corinthians y est allé franco. Jouant son va-tout sur le dossier, le club brésilien a directement pris contact avec l’entourage du joueur pour lui présenter une offre. Et alors que la formation pauliste était confiante sur le dossier, il semblerait que tout soit désormais scellé. En effet, à en croire les informations de Globo Esporte, l’ancien prodige du football batave va rejoindre le Brésil jusqu’en juin 2026.

Pour le convaincre, les dirigeants auriverdes ont envoyé une offre plus conséquente financièrement. Ainsi, Memphis Depay percevra un salaire de 400 000 euros environ. Une belle somme pour un joueur de 30 ans qui pouvait encore offrir au haut niveau. Sportivement, Corinthians aurait certifié à son nouveau joueur qu’il sera l’élément central de son projet sportif comme l’affirment les sources brésiliennes. D’après ces dernières, Depay est attendu au Brésil ce week-end pour passer la traditionnelle visite médicale.