Nice : la pensée de Farioli pour Beka Beka après le match nul contre Brest

Après une semaine tumultueuse marquée par la tentative de suicide d’Alexis Beka Beka, l’OGC Nice est parvenue à décrocher un match nul face au co-leader du championnat, Brest, ce dimanche (0-0). Toujours invaincu à la tête du GYM, Francesco Farioli a eu une pensée particulière pour son joueur après la rencontre.

«La sensation se partage entre deux points perdus et le point pris. Hier après l’entraînement, j’ai rassemblé tout le groupe et l’ai félicité de la semaine de travail, la meilleure de la saison, a confié l’entraîneur italien. Ce qu’on a vécu durant les 48 dernières heures a pompé beaucoup d’énergie. Moi-même j’ai eu trois fois la sensation de m’évanouir durant le match. Cela a certainement conditionné un peu la partie. Mais je suis sûr que ce qu’on a fait a rendu fier notre ami Alexis (Beka Beka). Maintenant, on va se tourner vers Metz avec beaucoup de volonté, pour rendre heureux nos supporters.»