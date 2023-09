OGC Nice : Alexis Beka Beka, récit d’une journée remplie d’angoisse

C’est une journée comme personne n’a envie de vivre mais qui se termine finalement bien. Après des heures d’angoisse. 3h30 exactement, soit la durée durant laquelle Alexis Beka Beka a tenté de mettre fin à ses jours. Arrivé sur les lieux à 10h30, alors qu’il est en route pour l’entraînement, le milieu de terrain de l’OGC Nice arrête son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence en plein milieu du viaduc de Magnan à environ 10 kilomètres du siège du club.

Tout le club est sous le choc

Il passe la barrière de sécurité avec l’idée noire de sauter dans le vide. Il y a 100 mètres de hauteur. Très rapidement, les secours sont alertés par les gens qui assistent à la scène, et débarquent sur place pour entamer le dialogue. La circulation est, elle aussi, ralentie. Des mesures de sécurité sont mises en place sur le pont et en contrebas. La nouvelle parvient aussi très vite au club. Jean-Pierre Rivère, le président, mais aussi Fabrice Bocquet, directeur général, et Florent Ghisolfi, directeur sportif, se rendent sur les lieux. La psychologue du club est, quant à elle, dépêchée sur place.

L'OGC Nice organise une conférence de presse à 14h

Elle connaît le joueur. Le mal-être du Beka Beka n’avait pas échappé au Gym, ni à son entourage. Depuis quelques semaines, l’ancien Caennais disposait d’un suivi psychologique, plus pour soulager sa personnalité très réfléchie. Sa terrible fragilité du moment n’avait pas été perçue jusque-là. Des rumeurs de rupture amoureuse avaient été évoquées durant la journée d’hier mais il n’en est rien. C’est la dépression qui le frappe, comme chez beaucoup de sportifs qui n’osent pas forcément en parler. Pourtant, d’après la FIFpro (le syndicat mondial des joueurs), 38% des footballeurs présentent des symptômes dépressifs et d’anxiété durant leur carrière.

38% des joueurs atteints de symptômes dépressifs

Pendant ce temps-là, c’est le choc au centre d’entrainement des Aiglons. D’après L’Equipe, Francesco Farioli a pris la parole et a proposé trois solutions à ses joueurs : s’entraîner normalement, faire des exercices en salle ou tout simplement rentrer chez soi. Le groupe a pris la décision de faire une séance normale, démarrée par un discours de Dante, le capitaine, qui a une grosse pensée pour son coéquipier malade. Le club a décidé de mettre en place une cellule psychologique pour les joueurs qui auraient besoin de parler ce qui était en train de se passer.

Tout s’est fort heureusement bien terminé. Après des heures terribles essentiellement passées sur son téléphone les jambes dans le vide, Alexis Beka Beka s’est ravisé à commettre l’irréparable. Celui qui n’a pas disputé la moindre minute cette saison a fini par enjamber le parapet pour revenir sur la route, non sans avoir fait passer un nouvel instant de frayeur. L’assistance est soulagée, tout un club également et bien entendu l’entourage du joueur de 22 ans. «Nous demandons à chacun d’en faire de même et de respecter sa vie privée. Nous sommes à son soutien ainsi qu’à celui de l’ensemble du club», a simplement communiqué Nice depuis hier.