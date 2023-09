Nice : Alexis Beka Beka n’est plus en danger

C’était une nouvelle effroyable qui nous était parvenue ce vendredi matin. Vers les coups de 11 heures, BFM TV révélait qu’un joueur de l’OGC Nice était suspendu dans le vide au niveau du viaduc de Magnan, au-dessus de Nice, et menaçait de sauter. Quelques minutes plus tard, France Bleu révélait l’identité du joueur en question : Alexis Beka Beka (22 ans). La presse locale expliquait notamment que le joueur menaçait de se suicider après une rupture amoureuse. Une information démentie dans la foulée par l’entourage du joueur : «l’histoire d’une rupture amoureuse est fausse, cela n’a strictement rien à voir et est totalement hors contexte. Nous ne ferons pas plus de commentaires sur cette histoire ».

Très vite, les secours se sont rendus sur place pour tenter de convaincre le joueur de ne pas passer à l’acte. De son côté, son club de l’OGC Nice avait envoyé un psychologue sur place pour tenter de régler la situation. Le club annonçait également annuler toutes ses opérations avec la presse aujourd’hui (et notamment la conférence de presse d’avant match Nice-Brest). Les circonstances étant trop graves, estimait le Gym. Mais en ce début d’après-midi, une bonne nouvelle vient d’être annoncée.

3h30 les jambes dans le vide

Selon les informations de France Bleu, Alexis Beka Beka n’est plus en danger. Le milieu de terrain, passé par le Lokomotiv Moscou, a été pris en charge par les secours présents sur place. Après s’être rendu au niveau du viaduc vers 10h du matin, Alexis Beka Beka a fini, de lui-même, par remonter sur la route vers 14h. Il sera ainsi resté plus de 3h30 les jambes dans le vide alors que les secours tentaient de le dissuader de sauter.

Une bonne nouvelle donc ce vendredi puisque le pire a été évité. La gendarmerie a également confirmé que le joueur était désormais entre les mains des pompiers et qu’il était sain et sauf. Il faudra désormais suivre l’évolution de l’état de santé du joueur à l’heure où beaucoup d’observateurs ont alerté sur le manque de suivi de la santé mentale des joueurs de football.