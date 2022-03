Fenerbahçe met Mesut Özil et Ozan Tufan à l'écart

Fenerbahçe vient d'annoncer via un communiqué officiel la mise à l'écart de deux de ses stars : l'Allemand Mesut Özil (33 ans) et le Turc Ozan Tufan (27 ans). «Il est annoncé au public que nos joueurs de l'équipe de football A Mesut Özil et Ozan Tufan ont été exclus de l'équipe conformément à la décision prise», peut-on lire, sans davantage d'explications.

La suite après cette publicité

Selon les premiers échos de la presse turque, Fotomaç et Milliyet notamment, l'ancien d'Arsenal, auteur de 8 buts en 22 apparitions en championnat cette saison, ferait les frais d'une condition physique loin d'être suffisante pour évoluer au haut niveau, tandis que le second paierait lui ses mauvaises prestations depuis son retour en provenance de Watford cet hiver. Le Fener occupe la 3e place au classement de Süper Lig.