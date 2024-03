Barça : l’avenir de Frenkie de Jong est remis en question

Blessé depuis le début du mois et un match contre l’Athletic, Frenkie de Jong (26 ans) ne sera pas de retour sur les terrains avant quelques semaines. Sans leur milieu de terrain, le club catalan réussi plutôt bien. Comme l’indique le journal madrilène AS, le Barça possède un pourcentage de victoire plus important quand Frenkie de Jong est absent. Cette saison, lorsqu’il a joué, le FC Barcelone a gagné 62,9% de ses matchs (17/27), alors que lorsqu’il est absent, l’équipe remporte 66,6% de ses rencontres (10/15). Un bilan inquiétant qui fait réfléchir le Barça.

Si le club ne doute pas de ses qualités footbalistiques, il remet en cause son statut avec un salaire extrêmement important. Le Néerlandais est le joueur le mieux payé de l’effectif blaugrana, avec plus de 37M€ annuels, loin devant Robert Lewandowski (22M) ou encore Ilkay Gündogan (20M). Toujours selon le quotidien espagnol, les Catalans ne refuseraient pas de le vendre afin de dégager un salaire conséquent. Pour autant, le Barça ne le poussera pas vers la sortie et le joueur pourra décider par lui-même en fin de saison de son avenir.