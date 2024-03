Le communiqué médical du Barça sur Frenkie de Jong et Pedri

Sortis tous les deux sur blessure hier face à l’Athletic, Frenkie de Jong et Pedri ont été fixés sur leur sort. Concernant le milieu hollandais, il s’est à nouveau fait une entorse à la cheville droite, celle qui l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant un mois en début de saison. Quant à Pedri, c’est également une nouvelle blessure à la cuisse droite.

La suite après cette publicité

«Frenkie de Jong souffre d’une entorse du ligament externe de la cheville droite. Pedri, quant à lui, souffre d’une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite. Ils sont indisponibles et la durée de leur absence dépendra de leur évolution», indique le club catalan dans son communiqué. À noter que la radio Cadena COPE annonce une indisponibilité comprise entre un mois et un mois et demi pour Frenkie de Jong. En revanche, le Barça n’aurait pas encore de délai de récupération prévu pour Pedri.