Mercato : Marcelo Bielsa et Leeds mettent le turbo !

Jürgen Klopp, Pep Guardiola, José Mourinho ou encore Carlo Ancelotti. La Premier League est décidément la ligue des entraîneurs extraordinaires. Plusieurs grands noms de la planète football y officient. D'autres y débutent leur carrière de coach à l'image de Frank Lampard ou encore Mikel Arteta, pour ne citer qu'eux. Tout ce petit monde aura l'occasion de croiser l'année prochaine un certain Marcelo Bielsa. A la tête de Leeds United depuis 2018, El Loco a réussi à faire monter son équipe dans l'élite anglaise lors de cet exercice 2019-20. De quoi donner le sourire aux supporters mais également à son club qui espère bien le faire prolonger. Toutefois, rien n'est facile avec un personnage comme Marcelo Bielsa. A Marseille, on le sait d'ailleurs mieux que personne.

Il y a quelques jours, on a donc appris que Leeds souhaitait prolonger le contrat de son entraîneur âgé de 65 ans. Mais ce dernier aurait demandé des garanties sur le mercato avant d'accepter la proposition de son club. Il aurait soumis une liste de cinq noms à chacun des postes où il veut un renfort, tout en conservant une bonne partie de son équipe initiale. On l'a bien compris, le marché des transferts tient une importance capitale aux yeux de l'ancien entraîneur de l'OM, qui aime être écouté et pris au sérieux par son club. Et visiblement, Leeds semble accéder à ses exigences puisque l'option d'achat d'Illan Meslier (20 ans) a été levée au mois de juillet. Le portier a signé un contrat de trois années. D'autres annonces ont suivi ces derniers jours.

Leeds multiplie les pistes

Lundi, le club anglais a officialisé le nouveau prêt de l'ailier Jack Harrison (Manchester City). Il avait déjà été prêté les deux saisons précédentes, mais cette fois-ci une option d'achat a été incluse. Dans la foulée, un communiqué a été publié pour annoncer le transfert du jeune attaquant Joe Gelhardt (18 ans). Le joueur de Wigan a signé pour quatre saisons, soit jusqu'en 2024. Ce mardi, Leeds a poursuivi sur sa lancée en prolongeant le milieu de terrain Mateusz Bogusz. Agé de 18 ans, il a paraphé un nouveau bail de trois ans, soit jusqu'en 2023. Malgré ces annonces, le club coaché par Bielsa est loin d'être rassasié sur le mercato. Et il compte bien poursuivre ses emplettes estivales.

Le club suivrait la situation de Sergio Romero (33 ans). Libre dans un an, l'Argentin, compatriote de Marcelo Bielsa, pourrait bien quitter Manchester United. Il pourrait éventuellement soutenir le jeune Meslier, lui qui a un peu plus de bouteille en Premier League. Leeds est aussi très intéressé par plusieurs éléments offensifs. Selon le Daily Mirror, El Loco serait séduit par le profil de Saïd Benrahma (25 ans), auteur d'une belle saison à Brentford en Championship où El Loco a pu le voir plusieurs fois à l'oeuvre. Son coéquipier Ollie Watkins (24 ans) ou encore Nicolae Stanciu (27 ans, Slavia Prague) sont aussi suivis.

Devant, le profil du Messin Habib Diallo (25 ans) plaît. Mais les Grenats se montrent très fermes puisqu'ils réclament entre 15 et 20 millions d'euros. Odsonne Edouard (22 ans) est aussi pisté selon la presse anglaise. Mais le Français, que le Celtic veut prolonger, ne manque pas de prétendants. Leeds aura peut-être plus de chance avec Nicolas Gonzalez (22 ans), attaquant de Stuttgart. Au milieu de terrain, Harry Wilson (23 ans, Liverpool) est très apprécié selon Skysports. En défense, Ben White (22 ans) a fait l'objet de deux offres dont une à 24,5 millions d'euros. Mais Brighton a tout repoussé. Enfin, pour le poste de latéral gauche, Borna Barisic (27 ans, Rangers) aurait la cote auprès de Leeds. Un club qui compte bien recruter à tout va pour assurer son maintien en Premier League.