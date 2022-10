Le Borussia Dortmund fixe un nouveau prix colossal pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Les journées de championnat et de compétition européenne se succèdent, et à chaque fois, Jude Bellingham confirme qu'il fait déjà partie des meilleurs. Et c'est parti pour durer, au vu de son jeune âge et de sa marge de progression. Pour Bild, il n'y a pratiquement plus de doutes : l'international anglais va quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival.

Tout d'abord, parce qu'énormément de grands clubs européens, comme le Real Madrid et divers cadors anglais, souhaitent se l'offrir. Puis, parce que le Borussia Dortmund sait qu'il ne pourra pas offrir un salaire conséquent au joueur dont le contrat expire en 2025, afin de lutter avec les clubs en question. Il est de toute manière hors de question pour les Allemands de rentrer dans une course aux enchères folles.

Un prix record

Le média germanique indique que la direction espère battre le record de vente du club, détenu par Ousmane Dembélé, vendu pour environ 120 millions d'euros bonus inclus il y a un peu plus de 5 ans. L'actuel cinquième de Bundesliga espère récupérer plus de 150 millions d'euros pour le joueur qui mènera les Three Lions lors du Mondial au Qatar. Un montant colossal qui a de grandes chances d'être mis sur la table par les clubs intéressés.

Recruté pour un peu plus de 20 millions d'euros à Birmingham en 2020, vendre Bellingham pour une telle somme serait donc une sacrée opération financière pour le Borussia Dortmund. En revanche, sur le plan sportif, c'est une sacrée perte pour l'écurie entraînée par Edin Terzić. Mais la qualité des scouts du club permettra sûrement aux dirigeants de trouver un nouveau meneur de jeu prometteur !