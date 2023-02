LdC, AC Milan : Stefano Pioli a apprécié la prestation de son équipe

La suite après cette publicité

Vainqueur de Tottenham ce mardi (1-0) à San Siro, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, l’AC Milan s’est rassuré. Si les dernières prestations du club lombard ne présageaient rien de bon avant ce choc européen (7 matches sans victoire sur les 8 dernières rencontres), le combat livré aux Spurs hier a convaincu Stefano Pioli.

«Cela a été un match difficile, un combat comme on s’y attendait. On fait le match qu’on devait faire avec attention, détermination, un grand travail d’équipe. Je suis satisfait. On aurait pu peut-être faire quelques passes en retrait en moins et aller davantage vers l’avant, surtout en seconde période parce qu’ils mettaient un peu moins de pression. Mais je dois dire que les joueurs ont fait preuve d’une grande générosité et une grande solidarité, on a fait une grande prestation», s’est satisfait le technicien italien après la rencontre.

