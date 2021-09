Équipe de France : quelles surprises dans la liste de Didier Deschamps ?

La suite après cette publicité

L'équipe de France fait son retour durant la première semaine d'octobre. Un grand rendez-vous l'attend en demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique à Turin (7 octobre), et trois jours plus tard un autre choc contre l'Italie ou l'Espagne en finale à Milan, ou pour le match comptant pour la 3e place au Juventus Stadium. Didier Deschamps s'apprête à dévoiler sa liste de 23 joueurs ce jeudi à 14h depuis le siège de la Fédération française de football à Paris. Une liste dans laquelle ne seront pas inscrits ni N'Golo Kanté, positif à la covid-19, ni Kingsley Coman, opéré du cœur il y a quelques jours et à court de compétition.

Qui le sélectionneur appellera-t-il alors ? Concernant les gardiens, une inconnue se pose autour de la situation de Steve Mandanda. Désormais numéro 2 à l'OM derrière Pau Lopez, le portier n'a plus joué depuis le 28 août dernier, lui qui est aussi passé numéro 3 dans la hiérarchie chez les Bleus après Lloris et Maignan, qui seront eux bien présents. Deschamps convoquera-t-il le joueur de 36 ans ou fera-t-il appel à Alphonse Areola, remplaçant lui aussi du côté de West Ham mais auteur d'un excellent match récemment face à Manchester United en League Cup ?

Les deux frères Hernandez convoqués ensemble ?

Du côté des défenseurs, Benjamin Pavard devrait faire son retour lui qui était absent en septembre. Reste à savoir qui de Léo Dubois ou de Nordi Mukiele en fera les frais, voire Jules Koundé. Le Sévillan n'a pas été convaincant au poste de latéral droit. À gauche, Lucas Hernandez est attendu dans le groupe, alors qu'il était aussi blessé le mois dernier, laissant sa place au régulier Lucas Digne et à son frère Theo Hernandez, excellent lors de sa première sélection contre la Finlande. Le joueur du Bayern pourrait également être convoqué pour évoluer en charnière centrale où seront appelés Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Reste à savoir ce qu'il en sera pour Dayot Upamecano, Kurt Zouma, tous les deux présents lors du dernier rassemblement (le Bavarois avait finalement déclaré forfait), ou encore Clément Lenglet.

En l'absence de N'Golo Kanté au milieu, le sélectionneur fera appel à Paul Pogba, et sans doute Aurélien Tchouméni et Adrien Rabiot, même si ce dernier bénéficie de moins de temps de jeu à la Juventus. Derrière ces trois là, la liste est ouverte car Corentin Tolisso, finalement absent le mois dernier, n'a toujours pas rejoué avec le Bayern. Jordan Veretout devrait en profiter pour être de nouveau appelé. Une dernière place pourrait se jouer entre Mattéo Guendouzi, convoqué en septembre en raison des forfaits, Eduardo Camavinga, auteur d'excellents débuts avec le Real Madrid, et un novice comme Christopher Nkunku, très performant avec le RB Leipzig depuis le début de la saison. Moussa Sissoko, désormais à Watford, part avec une longueur de retard.

Kanté et Coman d'ores et déjà absents

Dans les lignes offensives, tout le monde n'aura pas sa place mais l'absence à prévoir de Coman ouvre quelques perspectives pour d'autres. S'il ne fait aucun doute qu'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema seront dans la liste, Anthony Martial peut se faire un peu plus de soucis, lui qui ne joue plus beaucoup à Manchester United mais il sort de prestations réussies avec les Bleus. Moussa Diaby sera probablement dans le groupe, tout comme Thomas Lemar, régulièrement titulaire avec l'Atlético de Madrid. Une dernière place est à prendre devant. Elle sera peut-être pour Wissam Ben Yedder, régulièrement appelé pour faire le nombre, puisqu'Olivier Giroud n'a pas été convoqué en septembre malgré de belles prestations avec l'AC Milan. Seulement entre temps, il s'est blessé au dos, a contracté la covid-19 et a fait part de sa déception de ne pas avoir été prévenu par Deschamps de son éviction de la dernière liste. De plus, les derniers échos indiquent que le Rossonero ne pas de la partie. Réponse à 14h.