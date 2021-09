RB Leipzig : Christopher Nkunku brille de mille feux

Ça commence à devenir très sérieux. Auteur d'un triplé sur la pelouse de Manchester City (5-3, 1ère journée de Ligue des Champions), Christopher Nkunku (23 ans) a amélioré ses statistiques ce mercredi soir en inscrivant un nouveau but, dès la 5e minute, face au FC Bruges (1-2, 2e journée de LdC). Il aurait même pu faire grimper davantage son compteur personnel avec un peu plus de réussite. Toujours est-il que, sortie après sortie, le milieu offensif confirme qu'il a pris une nouvelle dimension en Allemagne.

Son entraîneur Jesse Marsch le rappelait face à la presse il y a quelques jours. «Christopher n'a aucune faiblesse. Il est jeune et en veut encore beaucoup plus. Travailler avec lui est très plaisant, car il est vraiment intelligent et a beaucoup de potentiel», expliquait tout récemment le coach. Des mots forts venant du technicien américain, qui a vu passer sous ses yeux plusieurs phénomènes à Salzbourg, notamment un certain Erling Haaland. Il faut dire que les chiffres de son début de saison ne mentent pas.

Un avenir en Bleu ?

En 9 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Lagny-sur-Marne a trouvé le chemin des filets à 7 reprises, délivrant par ailleurs 3 passes décisives. Une feuille de statistiques impressionnante qui traduit la montée en puissance de l'ancien pensionnaire du Paris SG, formé chez les Rouge-et-Bleu. Forcément, on commence à parler de lui sur le marché des transferts. En Premier League notamment, son nom circule ça et là, à Manchester United, Arsenal ou Tottenham. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ex-international Espoirs tricolore (6 capes) pourrait surtout avoir une autre bonne surprise.

Alors que Kingsley Coman risque d'être forfait suite à son opération du cœur et qu'Anthony Martial n'a pas beaucoup de temps de jeu avec Manchester United, il pourrait, comme d'autres jeunes pensionnaires de Bundesliga avant lui (Alassane Plea, Marcus Thuram, Dayot Upamecano, Moussa Diaby, Nordi Mukiele, etc.), figurer dans la liste de Didier Deschamps ce jeudi pour le final four de la Ligue des Nations. Sur sa forme du moment, Christopher Nkunku, plus constant et consistant, s'est donné le droit de rêver plus grand.