RB Leipzig : Jesse Marsch encense Christopher Nkunku

Depuis son arrivée au RB Leizpig en provenance du Paris Saint-Germain, à l'été 2019 pour 13 M€, Christopher Nkunku (23 ans) s'est forgé une belle réputation outre-Rhin. Son début de saison 2021-2022 confirme d'ailleurs tout le bien que pensent les supporters du club de l'est de l'Allemagne de l'ancien international Espoirs français (6 sélections). En 8 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Lagny-sur-Marne a en effet inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives.

En marge de la réception du Club Bruges, ce mardi (21h) dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des Champions, Jesse Marsch a couvert d'éloges son numéro 18. «Christopher n'a aucune faiblesse. Il est jeune et en veut encore beaucoup plus. Travailler avec lui est très plaisant, car il est vraiment intelligent et a beaucoup de potentiel», a ainsi lâché le coach américain en conférence de presse. Chrsitopher Nkunku appréciera, lui qui retrouvera son club formateur le 19 octobre prochain, au Parc des Princes, en C1.