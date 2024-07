Amicaux : Southampton domine Montpellier, Reims sèchement battu par Shimizu

La préparation estivale se poursuit pour les différents clubs français. Ce samedi matin, Montpellier affrontait Southampton et a perdu 3-1. Sulemana (4e) et Dibling (45e) ont donné deux buts d’avance aux Saints en première période. La réduction de l’écart de Khazri (53e) n’aura pas servi puisque Harwood-Bellis (55e) a redonné un break d’avance aux siens dans la foulée.

Dans le même temps mais au Japon cette fois, Reims est en tournée et ça ne se passe pas très bien sur le terrain. Les hommes de Luka Elsner, le nouvel entraîneur du club, ont lourdement chuté 3-0. Un doublé de Lucas Braga (27e, 45e+1) et un but signé Naruoka dans le temps additionnel (90e+3) ont eu raison des Champenois.