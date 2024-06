Copa América, Brésil : Vinícius Júnior a fait son show !

Vinícius Júnior a régalé. Critiqué pour sa première sortie avec la Selecao lors de la Copa América 2024, l’attaquant madrilène était attendu au tournant et ce dernier a largement répondu présent. Pointé du doigt pour son rendement en sélection, celui qui n’avait plus marqué depuis 15 matches a, en effet, fait taire ses détracteurs lors du duel face au Paraguay. «Je sais que je peux faire mieux, que je peux évoluer, que je peux faire plus pour notre pays», avait d’ailleurs confié l’intéressé quelques instants après le nul concédé contre le Costa Rica. Un souhait largement exaucé au regard de la performance réalisée par le natif de São Gonçalo dans la nuit de vendredi à samedi.

Auteur d’un doublé (35e, 45+5e), le numéro 7 madrilène a, en effet, été l’un des grands artisans de la large victoire brésilienne. Un succès permettant par ailleurs à la sélection auriverde de reprendre la deuxième place du groupe (4 points), derrière la Colombie. Dans tous les bons coups, le récent vainqueur de la Ligue des Champions, auteur de 24 buts et 11 passes décisives avec le Real Madrid, a ainsi fait étalage de sa classe. Une performance XXL sur laquelle le principal concerné, forcément soulagé, est d’ailleurs revenu en zone mixte.

Vinícius Júnior fait taire les critiques mais…

«Je dis toujours que je ne joue jamais pour moi, mais pour l’équipe, pour le Brésil, pour mon pays, j’essaie toujours de faire les meilleures choses, même si ce n’est pas toujours possible. Aujourd’hui, j’ai joué un grand match, en accord avec le niveau de joueur que je suis. Je sais que je peux m’améliorer beaucoup pour aider la Seleçao, et cette équipe, qui veut mettre le Brésil à la place qu’il mérite», a tout d’abord confié l’international brésilien (32 sélections, 5 buts) avant d’adresser un tacle à la Conmebol… «La Copa America est toujours compliquée à cause du terrain, à cause des arbitres, qui vont toujours à l’encontre de cela, à cause de la façon dont ils nous traitent… mais nous devons rester fermes. Ce n’est qu’en gagnant que vous pouvez parler. Et quand nous parlons, la Conmebol dit que nous parlons trop», poursuivait, à ce titre, Vinícius Júnior, également critiqué par ses adversaires du soir, notamment pour son attitude.

«Il a une manière de jouer qui n’est évidemment pas très confortable à accepter pour les adversaires, mais c’est à cela que sert l’arbitre. L’arbitre doit lui imposer ces limites. Il joue comme il pense qu’il doit jouer», avouait en ce sens l’entraîneur du Paraguay, Daniel Garnero. Une chose est sûre, si le Madrilène ne s’est pas fait que des amis pour cette deuxième rencontre de la Copa América, sa performance aura, malgré tout, eu le mérite de calmer les observateurs les plus sceptiques sur son rendement en sélection. Il faudra désormais confirmer face à la Colombie, pour le dernier match de la phase de poules…