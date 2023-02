Luiz Adriano de retour à l’Internacional

https://www.internacional.com.br/noticias/luiz-adriano-volta-ao-inter/

Luiz Adriano volta ao Inter

Luiz Adriano está de volta ao Inter. O atacante colorado, com mais de uma década de trajetória consolidada na Europa, desembarcará em Porto Alegre nos próximos dias e assina contrato até 30 de junho de 2024. Formado no Celeiro de Ases, o goleador entrou para a história do clube ainda muito jovem. Aos 18 anos, […]