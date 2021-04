Les deux options de Neymar pour revenir au Barça

La suite après cette publicité

La prolongation jusqu'en 2026 de Neymar tarde à venir. On la disait proche d'être réalisée, mais le temps avance et le PSG n'a toujours pas communiqué sur le sujet. Le Brésilien non plus n'a pas l'air pressé de sortir du silence. Il n'en faut pas plus aux médias espagnols pour affirmer qu'un nouveau retour au Barça n'est pas à exclure. En fin de contrat en 2022, l'avenir de la star est en suspens à Paris.

D'après Sport, le temps joue pour lui. Neymar a deux options pour revenir en Catalogne. Il pourrait jouer la montre pour sa prolongation et contraindre le PSG à le céder dès cet été, en échange de Griezmann ou de Dembélé, le second arrivant lui aussi en fin de contrat dans un an. La seconde possibilité, c'est de ne pas prolonger pour partir libre dans un an. Mais ça, le club français fera tout pour l'éviter. Une chose semble certaine en revanche pour le média catalan, les Blaugranas ne mettront jamais 150 M€ sur la table pour le faire revenir.