FC Barcelone : Neymar pourrait jouer un sale tour au Paris Saint-Germain

C'est bel et bien reparti. Dans la nuit de samedi à dimanche, les médias catalans affirmaient que Neymar avait demandé à la direction de Joan Laporta de pouvoir revenir à Barcelone. Le lendemain, Téléfoot se voulait rassurant, confirmant que la prolongation de la star brésilienne devrait être signée sous peu, jusqu'en 2026. Mais ça, c'était avant la nouvelle vague d'informations de ce lundi, venant de médias comme El Chiringuito, ou encore Mundo Deportivo.

Désormais, Neymar serait en train de jouer le chrono. Tout ça, pour potentiellement revenir au FC Barcelone en 2022, une fois libre de tout contrat donc, n'obligeant pas l'écurie catalane à devoir négocier avec ses homologues parisiens. Ce qui rendrait logiquement ce retour qui a fait tant couler d'encre bien plus réaliste et réalisable.

Le Barça n'écarte rien pour 2022

Et au FC Barcelone ? Si les portes semblaient fermées, Mundo Deportivo explique qu'il n'est pas question d'un retour cet été. Le club a d'autres priorités, comme la prolongation de Lionel Messi, ou le recrutement d'une autre star comme Erling Haaland. En revanche, en 2022, si la star de la Canarinha est bien libre, les dirigeants catalans ne fermeraient pas la porte, et Neymar et Messi pourraient bien être réunis à nouveau.

On en est encore seulement au stade des suppositions, mais après plusieurs mois de calme plat autour de Neymar, voilà que c'est reparti de plus belle chez nos voisins espagnols. Alors que la prolongation du joueur, un temps considérée imminente, tarde à se concrétiser. Et pendant ce temps, le principal concerné ne semble pas vouloir sortir de son silence...