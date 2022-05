Getafe-FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone (2e, 72pts) se déplace sur la pelouse de Getafe (15e, 38 pts) ce dimanche (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 19h30), pour le compte de la 37e journée de Liga. Des Blaugranas qui restent sur trois victoires consécutives et qui ont l’opportunité de définitivement assurer leur deuxième place au classement en cas de succès. Les Azulones quant à eux ont cinq points d’avance sur la zone rouge et ont la possibilité d’obtenir leur maintien ce soir.

La suite après cette publicité

Xavi devait composer avec quelques absents pour cette rencontre, notamment Araujo, touché à la tête face au Celta de Vigo mardi, Frenkie de Jong et Pedri. L’entraîneur barcelonais a donc décidé de titulariser Mingueza en défense centrale avec Lenglet, tandis que Balde sera dans le couloir gauche. Puig fait son entrée au milieu de terrain aux côtés de Busquets et Gavi. Dembélé est sur le banc, Ferran, Aubameyang et Memphis forment le trio d'attaque. Même système du côté de Getafe qui jouera avec une défense à cinq. Ünal et Mayoral seront à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles :

Getafe : Soria – Cuenca, Okay, Djene - Damian, Maksimovic, Arrambari, Alena, Olivera – Unal, Mayoral

FC Barcelone : Ter Stegen - Alves, Mingueza, Lenglet, Balde - Busquets, Gavi, Puig - Ferran, Aubameyang, Memphis