PSG - Girona : les compositions officielles

Au tour du PSG de découvrir la nouvelle formule de la Ligue des champions. Les Parisiens accueillent Gérone à 21h, pour la 1e journée de la phase de ligue. La 2e année de l’ère Luis Enrique, la première sans Kylian Mbappé, débute face à un adversaire a priori abordable pour les champions de France : Gérone, surprise de la saison passée en Liga.

Pour cette affiche, le PSG retrouve sa charnière Marquinhos-Pacho, épaulée par Hakimi côté droit et Nuno Mendes à gauche. Vitinha sera aligné en sentinelle, avec Zaïre-Emery et Ruiz au milieu. Dembélé et Barcola animeront les ailes, avec Asensio dans l’axe. Pour Girona, Lopez et Krejci protégeront le but de Gazzaniga, avec Arnau et Miguel dans les couloirs. Van de Beek, Romeu et Martin formeront le milieu, derrière le trident Bryan-Stuani-Tsygankov.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato !

Compositions

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Asensio, Barcola

Girona : Gazzaniga - Arnau, Lopez, Krejci, Miguel - Van de Beek, Romeu, Martin - Bryan, Stuani, Tsygankov

