La réponse forte d’Ansu Fati au PSG

La suite après cette publicité

C’est une information qui est tombée dans la journée de dimanche en Espagne : le PSG serait intéressé par Ansu Fati. Alors que le club de la capitale cherche à renforcer son secteur offensif de façon conséquente, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur le joueur barcelonais, qu’il a bien connu en sélection. Et qu’il a d’ailleurs plutôt chouchouté, l’appelant même lorsqu’il n’était pas très performant.

Une opération qui pouvait aussi faire du bien au FC Barcelone, un peu en galère sur le plan financier. Récupérer un chèque permettrait notamment d’enregistrer les nouveaux joueurs arrivés en Catalogne cet été auprès de la Liga. Dans ce dossier, Jorge Mendes pouvait d’ailleurs faire la différence, lui qui gère les intérêts de l’international espagnol, et qui est aussi très proche des directions des deux clubs.

À lire

PSG : Kylian Mbappé accepte de rejoindre une destination surprise !

Ansu Fati a pris sa décision

Mais comme l’indique le quotidien Sport, l’ailier de 20 ans n’a pas spécialement envie de quitter le FC Barcelone. L’international ibérique veut continuer l’aventure au FC Barcelone et a l’intention de convaincre Xavi, convaincu qu’il peut avoir un rôle important cette saison. Il ne veut pas signer au Paris Saint-Germain, ni ailleurs. Et ce, alors que la direction catalane n’a pas fermé la porte à un départ, loin de là.

La suite après cette publicité

L’état-major du Barça, qui n’aurait pas dit non à une belle vente comme expliqué ci-dessus, respecte cependant la décision du joueur de vouloir rester et ne forcera rien. Plus tôt, la direction avait d’ailleurs tenté de le replacer à Wolverhampton, sans succès, puisque le joueur avait également dit non à l’écurie anglaise où Mendes a aussi ses entrées. Le PSG et Luis Enrique vont donc devoir se tourner vers d’autres noms.