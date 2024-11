Botafogo, OL : John Textor fait une annonce sur l’avenir de Thiago Almada et Luiz Henrique

Botafogo réalise une saison 2024 de rêve. Leader du championnat brésilien et qualifié pour la finale de la Copa Libertadores, O Glorioso doit cet excellent parcours à plusieurs de ses stars, dont l’Argentin Thiago Almada et le Brésilien Luiz Henrique. Une excellente nouvelle également pour l’Olympique Lyonnais, puisque ces deux joueurs sont régulièrement annoncés en partance pour la capitale des Gaules, même si Lyon doit régler son problème de places extracommunautaires s’il veut vraiment les accueillir. Cependant, John Textor a fait savoir, après la victoire du Fogão face à Vasco (3-0), que ce sont ses joueurs qui décideront de leur sort.

« Nous avons dit que vous devez être un champion pour les joueurs, avant d’être un champion pour les fans. Si vous développez une réputation au sein de la communauté des joueurs en vous occupant de leur carrière, vous obtiendrez plus de joueurs, de meilleurs joueurs. Je leur laisse donc le soin de décider combien de temps ils veulent rester, s’ils aiment jouer ici, s’ils ont besoin d’aller en Europe. Mais pour ces joueurs, nous savons qu’il y a un moment idéal pour aller en Europe, et je pense que l’Europe les appellera très bientôt. Mais je sais qu’ils se plaisent ici. Cette saison a été la plus incroyable et j’espère qu’il en sera de même pour les prochains mois. Ensuite, ils me diront ce qu’ils veulent faire. C’est très rare dans un club de dire que c’est aux joueurs de décider, mais c’est ainsi que nous sommes construits. Voyons donc ce qu’ils veulent faire », a-t-il confié.