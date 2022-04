Russie, Zenit : que devient Malcom ?

La suite après cette publicité

Auteur de deux belles saisons en France quand il portait le maillot de Bordeaux, Malcom avait pris le chemin du FC Barcelone à la surprise générale alors que l'AS Roma semblait en pôle. Bloqué par la concurrence malgré quelques belles prestations, il a finalement quitté la Catalogne après un an pour rallier à l'été 2019 le Zenit Saint-Petersbourg dans le cadre d'un transfert estimé à 40 millions d'euros. Un choix qui était plutôt surprenant, mais que le principal intéressé nous avait expliqué en mars 2020 : «tous les joueurs de foot ont besoin de jouer et ce n'est pas différent avec moi. J'avais envie de jouer, d'avoir plus de minutes de jeu. Le choix était facile, car le Zenit joue tous les ans la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Et cela ne me ferme pas la porte d'un retour en Europe dans deux ou trois saisons.» Voulant se relancer dans une équipe qui domine son championnat (le Zenit est leader du championnat russe et dispose du statut de triple tenant du titre) et qui apparaît régulièrement sur la scène européenne, Malcom avait perçu la possibilité de revenir par la grande porte dans un cador européen en signant au Zenit.

Une douce montée en puissance

Rapidement, il a déchanté puisqu'après deux apparitions, il s'est gravement blessé à la hanche et a manqué 22 matches à partir du 15 août 2019. Revenu en 2020, il avait plutôt bien terminé l'exercice avec 4 buts et 3 offrandes en 13 matches afin de glaner un doublé Coupe-Championnat avec le Zenit. La saison suivante a été aussi balbutiante. Certes moins blessé, mais perturbé par quelques pépins (12 matches manqués sur blessure), Malcom a montré des choses intéressantes dans le contenu sans pour autant se montrer très efficace (3 buts et 4 offrandes en 25 matches toutes compétitions confondues). Remportant de nouveau le championnat avec le club de Saint-Pétersbourg, il a pu compter sur la mise en place d'une colonie brésilienne (Douglas Santos, Wendel, Claudinho et plus récemment Yuri Alberto) pour se sentir de plus en plus intégré dans le projet.

Малком: «Это мой лучший сезон в „Зените“» — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 5, 2022

Vainqueur des Jeux Olympiques avec le Brésil l'été dernier, Malcom est revenu avec de meilleures dispositions et réalise désormais son exercice le plus probant. Cela se voit statistiquement avec 7 buts et 8 offrandes en 30 matches (dont 3 buts et 1 offrande sur les 6 derniers matches), soit son meilleur bilan depuis son arrivée en Russie. Sur son aile droite, il forme un duo de choc avec son compatriote et pendant gauche - même s'il joue désormais plutôt au cœur du jeu - Claudinho (10 buts et 4 offrandes en 27 matches). L'arrivée hivernale de Yuri Alberto (21 ans, 6 buts et 2 offrandes en 10 matches) a également fait du bien à l'ancien joueur de Bordeaux. À 25 ans, Malcom semble arriver à maturité dans l'effectif de Sergey Semak. Proche de la sélection brésilienne même s'il court toujours après sa première cape avec les Auriverde, il est également en tête du championnat avec son club et dispose de trois points d'avance sur le Dynamo Moscou. Troisième de son groupe de Ligue des Champions et reversé en Ligue Europa, le Zenit a pourtant encore déçu en Coupe d'Europe avec une élimination courte en barrages contre le Real Betis Balompié, une constante depuis l'arrivée du Brésilien (qui n'en est pas la cause principale vu qu'il a manqué quasi intégralement les deux précédentes campagnes).

Il voit son avenir au Zenit

Malgré les délicatesses européennes de son club, Malcom a vraiment franchi un cap comme il l'a confié à Sport 24 : «quelque chose de semblable m'est arrivé en France, à Bordeaux. Là aussi, il a fallu du temps pour s'adapter, et la deuxième année, j'ai joué avec plus de confiance et j'ai été plus fort. Ici, ce processus a été un peu retardé à cause de mes blessures, mais je pense que c'est maintenant mon meilleur moment dans ma carrière russe. Je veux marquer encore plus de buts, aider mes partenaires encore plus souvent. Et, bien sûr, pour prendre tous les nouveaux titres, parce que je suis là pour ça. Je suis un gagnant dans l'esprit et je m'efforce toujours de le prouver dans la pratique.» Ambitieux et bien dans ses baskets en Russie, Malcom est resté au Zenit malgré la possibilité de casser son contrat sans conséquences compte tenu de la guerre se déroulant en Ukraine.

Un choix assumé pour celui qui était suivi de près par Séville en septembre dernier. Pourtant, la question de son avenir va se poser alors que son contrat s'achève en juin 2024 et que les sanctions de l'UEFA contre la Russie font que les clubs ne disputeront pas les prochaines compétitions européennes si rien n'évolue. Conscient de la situation, Malcom aimerait malgré tout poursuivre au Zenit dans l'idéal : «je suis un professionnel dans mon domaine, j'ai un contrat avec Zenit, il y a encore 2,5 ans devant moi dans le cadre de ce contrat, et quoi qu'il arrive, je reste à Saint-Pétersbourg. Je le veux, je me sens bien ici, je veux continuer à jouer pour cette équipe. Je le dis avec sérieux et sincérité [...] Je suis prêt. Si à la fin tout se passe exactement comme ça, et qu'il n'y a pas de coupes d'Europe, alors je serai prêt pour ça. Et pourtant j'espère que la donne va changer et qu'on va pouvoir jouer en Europe.» Certes moins exposé, Malcom est épanoui du côté du Zenit et se montre très performant. Reste à savoir le contexte de guerre va changer la donne dans les prochains mois pour l'ancien Girondin.