Monaco-Lille : les compositions officielles

Choc de la deuxième partie de tableau ce soir, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, entre l'AS Monaco (11e) et le LOSC (12e). Au stade Louis-II, les deux équipes tenteront de mettre fin à leurs séries négatives. L'ASM, qui n'a plus marqué depuis trois matches, reste sur un nul et une défaite, alors que les Dogues sont dans une spirale de 4 rencontres sans succès (2 défaites, 2 nuls). Les écarts de points restant minimes, les joueurs de Niko Kovac pourraient grimper à la 6e place, à deux points du podium, en cas de succès.

Pour y parvenir, ils se présentent en 3-2-4-1, avec Diatta en lieu et place de Gelson Martins et le Néerlandais Boadu, aligné aux avant-postes à la place de Ben Yedder. En face, Jocelyn Gourvennec dégaine un 4-4-2 avec deux "surprises". Les présences de Bradaric sur la gauche de la défense, préféré à Reinildo, et de Weah, préféré à Yilmaz aux côtés de David aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Pavlovic - Fofana, Tchouaméni - Diatta, Volland, Diop, Caio Henrique - Boadu

Lille : Grbic - Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric - Ikoné, André, Xeka, Yazici - David, Weah

