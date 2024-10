Violences et chants homophobes : le ministre de l’Intérieur va convoquer une réunion d’urgence

La 8ème journée de Ligue 1 sera au programme d’une grande réunion exceptionnelle organisée lundi au ministère de l’Intérieur avec le ministre des Sports, Gil Avérous, le secrétaire d’État en charge de la lutte contre les discriminations, Othman Nasrou, et des responsables des instances du football français. Entre les chants homophobes des ultras parisiens repris en chœur samedi soir au Parc des Princes et les affrontements entre les supporters marseillais et les forces de l’ordre dimanche sur l‘A709 près de Montpellier, Bruno Retailleau, nouveau ministre de l’Intérieur, compte prendre ces incidents au sérieux pour régler. Le préfet de l’Hérault avait limité le déplacement à 450 personnes, mais plus d’un millier avait pris la route.

«Ce soir encore, à l’occasion du match Montpellier/Marseille, des violences injustifiables ont sali l’image du football. Chants homophobes, affrontements de clubs de supporters, agressions des forces de l’ordre, on ne peut plus supporter que chaque semaine, le sport soit le théâtre d’agissements intolérables. Pour ma part, je ne le tolérerai pas. Cette semaine, en lien avec le ministre des sports et Othman Nasrou, secrétaire d’Etat en charge de la lutte contre les discriminations, je réunirai les instances du football français pour prendre les mesures nécessaires au retour de l’ordre dans les stades et en marge des rencontres», a annoncé le ministre de l’Intérieur ce dimanche soir sur le réseau social X.