Real Madrid : Kylian Mbappé se fait massacrer comme jamais

« J’avais un rêve qui s’est transformé en objectif et maintenant c’est devenu une réalité. Je veux gagner la Liga, la Ligue des champions et tout ce qui est possible avec le Real Madrid ». Dans son interview avec La Sexta diffusée en début de mois, Kylian Mbappé affichait encore de sacrées ambitions. Mais le Bondynois va devoir attendre la saison prochaine pour avoir une nouvelle opportunité de soulever la coupe aux grandes oreilles pour la première fois avec le Real Madrid. Mercredi soir, les Merengues ont ainsi pris la porte face à Arsenal avec une nouvelle défaite 2-1 (5-1 au cumulé).

Un match retour pour lequel Kylian Mbappé était très attendu. Après une prestation très médiocre à l’aller, le Bondynois se devait de faire mieux au Bernabéu. Mais il est encore passé à côté. Le numéro 9 du Real Madrid n’a pratiquement créé aucun danger devant et n’est parvenu à faire aucune différence, avant de sortir à un quart d’heure de la fin du temps règlementaire, touché à la cheville. Une prestation indigne de son statut et des attentes qui avaient été créées par son arrivée, et une bonne partie du public madrilène n’a pas hésité à le siffler à sa sortie du terrain. Il faut dire qu’en cumulé sur les quatre matches du Real Madrid en phase finale de la C1, il n’a pas marqué un but avec un total de six tirs dont seulement trois cadrés. Un rendement indigne d’un potentiel candidat au Ballon d’Or et censé mener le Real Madrid sur le toit de l’Europe.

La comparaison avec Cristiano Ronaldo fait mal

Forcément, dans la presse madrilène, les mots écrits et prononcés envers l’ancien du PSG sont crus, et la comparaison avec Cristiano Ronaldo, qui a sauvé le Real Madrid tant de fois en Europe, est inévitable. « On pensait qu’il venait pour confirmer ce qu’il était à Paris, le joueur qui avait gagné un Mondial et failli en gagner un autre avec la France, mais mec, si on enlève le match contre City et son triplé… Ce n’est pas qu’il ne tente pas, mais il n’est pas différentiel. On le sent anxieux. Les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années lumières. Il ne s’approche même pas de l’ombre de Cristiano Ronaldo », s’est emporté le célèbre Tomas Roncero sur la Cadena SER. Son collègue Julio Pulido est aussi très critique : « les sifflets, ça fait partie du salaire de Mbappé. Quand tu signes au Real Madrid et que tu es théoriquement le meilleur joueur du monde, le public t’attend. Et ils veulent que tu mettes de ta part pour que l’équipe remonte. Si tu n’as pas collaboré, le public te siffle. Il est dans son droit de se focaliser sur Mbappé. Il ne sera jamais Cristiano. Il n’aura jamais son leadership ni son caractère ». Antonio Romero, autre journaliste du média, a aussi sorti la sulfateuse : « Mbappé il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius, et au final c’est le Real Madrid qui est perdant. Le Real Madrid perd parce que Vini n’est plus Vini et Mbappé n’a pas pris la relève. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer avec Cristiano ni avec Benzema ».

Eduardo Iturralde Gonzalez, toujours sur la Cadena SER, a aussi mis en avant le fait qu’au moment où il s’est blessé, seul Endrick s’est approché pour prendre de ses nouvelles. « Kylian a été recruté pour faire des différences dans ces matchs, mais entre des penaltys ratés comme à Anfield et des sottises, ça ne marche pas. Aucun but en huitièmes et en quarts. C’est révélateur », y va de son côté AS. « Le meilleur joueur du monde doit être là dans ces matchs. Et Mbappé, je ne l’ai pas vu. Est-ce injuste de pointer Mbappé du doigt ? Au moins Vinicius a essayé et a tenté des choses », s’est emporté Josep Pedrerol, le présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones. Et les critiques devraient encore continuer de tomber tout au long de la journée…