Real Madrid : la nouvelle soirée cauchemardesque de Kylian Mbappé

Le big-bang était attendu, mais il n’a jamais eu lieu. «90 minutes au Bernabeu, c’est très long», s’étaient pourtant amusés à répéter les Madridistas pour faire monter la température avant ce match retour face à Arsenal. Ils ont finalement, pour beaucoup, quitté le stade avant même le coup de sifflet final. Si l’on a un temps cru au sursaut d’orgueil, d’abord avec l’arrêt de Courtois sur penalty, puis l’égalisation de Vinicius, les Merengues n’ont pas montré les valeurs qui leur avaient permis de triompher ces dernières saisons sur cette même scène, et ils se sont inclinés (1-2).

Pour Kylian Mbappé, c’est à peu près la même rengaine qu’à chaque printemps depuis 2017 : ses espoirs d’un premier sacre en Ligue des Champions ont une nouvelle fois été ajournés, et les retrouvailles avec son ancien employeur, le PSG, également. Il l’avait pourtant affirmé à son arrivée, puis répété après le succès des siens face à Manchester City en février : il est venu à Madrid pour vivre des soirées européennes d’anthologie. Celle de ce soir n’en était décidément pas une, ni pour lui, ni pour son équipe.

75 minutes décevantes puis une blessure

Si ses premières accélérations et sa volonté d’apporter tout de suite du danger ont créé de l’incertitude dans la défense des Gunners, il a disparu au fil de la rencontre. Coupable d’imprécisions techniques à répétition, Mbappé n’a pas été en mesure de faire la décision, à peine a-t-il eu l’occasion de se créer une occasion franche ou même de cadrer une simple frappe. Le Français est ensuite sorti sur blessure après avoir reçu un coup au niveau de la cheville.

«Je sais qu’il a eu un petit pépin à la cheville. On espère que ça ne sera pas grave car on a encore pas mal de compétitions à disputer et on aura besoin de tout le monde», déclarait Aurélien Tchouameni après la rencontre au micro de Canal+. Selon la presse espagnole, il s’agirait d’une simple entorse sans gravité. Cette nuit, l’international tricolore aura le temps de refaire le monde, après une phase finale de C1 sans la moindre action décisive. Il aura aussi l’occasion de se rappeler qu’à bientôt 27 ans, la ligne "Ballon d’Or" et "Ligue des Champions" attendront encore avant d’apparaître sur son CV.