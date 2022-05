LdC : le onze de la compétition dévoilé

Vainqueur de la Ligue des champions ce samedi face à Liverpool (1-0), le Real Madrid est logiquement le club le plus représenté dans le onze type de la compétition proposé par l'UEFA. On retrouve ainsi Eder Militão, Thibaut Courtois et Karim Benzema. Finaliste de l'édition 2022, Liverpool n'est représenté que par Mohamed Salah.

Pour les autres, on retrouve Riyad Mahrez et João Cancelo (Manchester City), Robert Lewandowski et Leroy Sané (Bayern Munich), Arnaut Danjuma (Villarreal) ainsi que Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) et Reinildo (Lille, puis Atlético de Madrid).