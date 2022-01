Algérie - Sierra Leone : les compositions sont là

La 1re journée de la phase de poules de la CAN 2021 se poursuit ce mardi avec l'entrée en lice de l'Algérie contre la Sierra Leone dans le groupe E. Les Verts optent pour un 4-2-3-1 avec Raïs M'Bolhi dans les cages derrière Youcef Atal, Abdelkader Bedrane, Aïssa Mandi et Ramy Bensebaïni. Le double pivot est assuré par Haris Belkebla et Sofiane Feghouli. Seul en pointe, Islam Slimani est soutenu par Riyad Mahrez, Yacine Brahimi et Youcef Belaïli.

De son côté, le Sierra Leone s'articule en 4-4-2 avec Mohamed Kamara comme dernier rempart. Devant lui, Osman Kakay, Umaru Bangura, Steven Caulker et Kevin Wright forment la défense Dans l'entrejeu, John Kamara, Kwame Quee, Mustapha Bundu et Mohamed Turay forment le quatuor du milieu de terrain. Enfin, Kei Kamara et Alhaji Kamara sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Algérie : M’Bolhi – Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini – Feghouli, Belkebla – Mahrez, Brahimi, Belaïli – Slimani

Sierra Leone : M. Kamara – Kakay, Bangura, Caulker, Wright – Turay, J. Kamara, Quee, Bundu – A. Kamara, K. Kamara