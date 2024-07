Droits TV : dans un climat tendu, DAZN et beIN Sports proches d’un accord

Le feuilleton a été interminable. Depuis de longs mois, très longs mois, la LFP est dans le flou concernant le diffuseur du championnat de France. Et à quelques semaines à peine du début de la Ligue 1, l’instance du football français avait annoncé, dans un communiqué, la fin (ou presque) de ce feuilleton. L’offre de DAZN (400 millions pour 8 des 9 matches) et celle de 100 millions de beIN Sports (pour le match restant) a finalement été choisi par les présidents des clubs de Ligue 1 et la LFP. Mais alors qu’on pensait le cas des droits TV réglé, cela a ensuite donné lieu à plusieurs polémiques.

La première a évidemment été lié au prix fixé par DAZN dans son bouquet (entre 30 et 35 euros). Et si l’on ajoute l’abonnement à beIN Sports, cela obligera donc le consommateur à payer 50 euros par mois pour suivre la Ligue 1 la saison prochaine. Mais ce n’est pas tout, après ce choix de la LFP, les deux chaînes ont ensuite débuté des négociations sur la répartition des matches. Et très vite, des premières tensions sont apparues. DAZN a logiquement refusé de laisser beIN Sports accéder aux 10 meilleures affiches de la saison. Cela annonçait donc de gros soucis lorsqu’il faudra établir le programme TV pour chaque journée, entre les semaines où beIN disposera du premier ou deuxième choix.

Vers un partage des affiches du PSG et de l’OM

En plus de cela, il fallait aussi négocier avec la LFP concernant l’introduction de clauses de sortie dans le contrat, au bout de deux ou trois ans (au lieu de 5 ans obligatoires de base) comme les présidents de Ligue 1 avaient demandé. Ce samedi, les négociations se sont visiblement accélérés sur tous les dossiers. Selon les informations de L’Équipe, les deux chaînes sont quasiment tombées d’accord sur le partage des affiches et le Classique entre le PSG et l’OM. Il est désormais très probable que DAZN et beIN s’accordent sur ce point.

Et ce n’est pas tout. Les deux diffuseurs ont également, avec la LFP, bien avancés sur les clauses de sorties qui leur permettront de se retirer avant les 5 ans s’ils le souhaitent. Il faut vite boucler définitivement ce dossier désormais puisque la Ligue 1 reprend le 16 aout prochain et que ce feuilleton commence à fatiguer tout le monde. Mais ce samedi, il y a donc des motifs d’espoir.